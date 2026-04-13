Stefano Adamo morto al Vinitaly per un malore imprenditore fondatore del Gin Gina si è sentito male a pranzo

Durante il Vinitaly, un imprenditore di 51 anni, originario della provincia di Lecce, si è sentito male a pranzo e successivamente è deceduto. L’uomo, fondatore del Gin Gina, era presente alla fiera quando ha accusato un malore. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. Le autorità stanno valutando le cause del decesso, che potrebbe essere stato causato da un malore improvviso.

Stefano Adamo è morto durante il Vinitaly in corso a Verona. L’imprenditore di 51 anni, originario del Salento, è probabilmente deceduto a causa di un soffocamento provocato da un boccone durante il pranzo. Trasportato immediatamente al Pronto soccorso, Adamo è morto in ospedale. Morto al Vinitaly il 51enne Stefano Adamo Chi era Stefano Adamo, imprenditore nel settore agricolo Aveva partecipato a una trasmissione televisiva nel 2021 Morto al Vinitaly il 51enne Stefano Adamo Una tragedia ancora da chiarire quella costata la vita al 51enne Stefano Adamo, titolare di un’azienda di prodotti agricoli di Alliste (in provincia di Lecce). Adamo si trovava a Verona per partecipare alla 58esima edizione del Vinitaly.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stefano Adamo morto al Vinitaly per un malore, imprenditore fondatore del Gin Gina si è sentito male a pranzo Stefano Adamo, imprenditore ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly. Il 51enne era l'ideatore del Gin GinaMuore stroncato da un malore mentre sta pranzando a Verona nel primo giorno del Vinitaly. Malore durante il pranzo a Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo(Adnkronos) – È morto l'imprenditore pugliese Stefano Adamo mentre stava pranzando presso uno stand al padiglione 7 di Vinitaly.