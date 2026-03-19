Umberto Bossi, fondatore della Lega e morto all'età di 84 anni, è stato una figura chiave nel panorama politico italiano. Nel corso della sua carriera, ha promosso l'idea di una Padania autonoma, anche se successivamente si è orientato verso una maggiore integrazione con il resto del paese. La sua presenza ha segnato un passaggio tra le generazioni di politici che lo hanno preceduto e l'era di Berlusconi.

Prima c’erano Andreotti, Moro, Craxi, Berlinguer. Poi è arrivato lui, Bossi, che ha cambiato il linguaggio della politica prima di Berlusconi. Umberto, il Senatùr, il capostipite del “celodurismo”, scomparso ieri a 84 anni all'ospedale di Circolo di Varese, fa irruzione sulla scena italiana dando voce a un pezzo di Paese che non si riconosce più nel Palazzo, nei palazzi. Che rifiuta il gergo della politica, dal moroteismo al sindacalese, e si invaghisce di questo varesino ruvido dalla voce stentorea e cavernosa, dalle uscite ingiuriose e dalle battute violente biascicate in un dialetto che di per sé è eversivo. Nel suo estremismo il popolo settentrionale degli “invisibili” si riconosce, lo segue. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Sognava la Padania ma fu convertito dall'Italia

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