Il tecnico del team non fornisce dichiarazioni prima della sfida, lasciando che il focus sia sulla partita stessa. Domani si gioca una delle gare più decisive della stagione, con la squadra che intende sfruttare il vantaggio accumulato nelle ultime uscite per cercare di ottenere una vittoria. La gara si svolgerà in trasferta, e l’allenatore ha scelto di mantenere il silenzio, concentrandosi sulla preparazione della squadra senza rilasciare anticipazioni.

Come d’abitudine, coach Dell’Agnello non parla alla vigilia del match lasciando il pre-partita al suo vice, l’argentino Sergio Luise, che parte dalla considerazione ambientale: "Ora sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per raggiungere la qualificazione: per noi è la gara più importante, abbiamo conquistato questo vantaggio e vogliamo difenderlo a tutti i costi". Poi la comparazione fra garauno e garadue, che ha già insegnato qualcosa ai due staff sotto il profilo tattico: "Ci sono alcuni aspetti del gioco che nei playoff vengono esaltati: l’attenzione su ogni possesso, la fisicità, l’energia. Le prime due gare - dice il vice di Rimini - hanno visto importanti break da parte di entrambe le squadre, frutto della capacità di alzare l’attenzione in determinati momenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ la partita più importante: sfruttiamo il vantaggio preso"

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