Stasera si svolge il derby dell’Adriatico tra due squadre avversarie che si trovano agli antipodi in classifica. Pesaro entra in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre la squadra avversaria cerca di mantenere la sua posizione. La partita si gioca in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con le due formazioni pronte a confrontarsi sul campo.

Sono agli antipodi le due rivali che accenderanno stasera il derby dell’Adriatico: Pesaro entra nella post-season da testa di serie, in virtù del 2° posto conquistato nella stagione regolare (25 vittorie e 11 sconfitte), mentre Rimini, classificatasi al 9° posto, ha dovuto superare il turno di play-in contro Livorno per entrare nella giostra dei playoff. In campionato, le due squadre si erano divise equamente la posta in palio, rispettando il fattore campo sia all’andata (86-65 per la Dole) sia al ritorno (85-78 per la Vuelle). Ma, come si sa, i playoff azzerano tutto e così Sergio Luise, vice di coach Dell’Agnello presenta la sfida. "I playoff sono effettivamente un campionato a parte, con una tensione diversa, dei ritmi diversi, dove la palla ha un peso maggiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leardini e il campo ’neutro’: "Sfruttiamo questo vantaggio"

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