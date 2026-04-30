A Chieti si gioca una delle partite più attese dell’anno, con la Maceratese che affronta l’ultima sfida di campionato alle 15 di domenica. Sono stati messi in vendita 350 biglietti riservati ai tifosi della squadra ospite, che punta a ottenere un punto fondamentale per la salvezza. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in vista della fine del torneo.

Sono disponibili 350 biglietti per i tifosi della Maceratese impegnata alle 15 di domenica a Chieti nell’ultima partita di campionato. I biglietti si possono acquistare in prevendita fino alle 19 di sabato sul circuito CiaoTickets al prezzo di 10 euro più un euro e mezzo per i diritti di prevendita. I tifosi saranno vicini alla squadra in una fase determinante della stagione e faranno di tutto per spingerli verso la salvezza. Si tratta della gara più importante dell’anno perché la Maceratese ha l’occasione di assicurarsi la salvezza senza preoccuparsi del risultato del Sora impegnato a Castelfidardo, retrocesso in Eccellenza. I biancorossi vantano una migliore differenza reti (+7) rispetto al Sora, tuttavia non c’è affatto da adagiarsi su questo vantaggio, ma occorre tornare da Chieti con un risultato positivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Chieti la partita più importante dell’anno. La Maceratese cerca il punto salvezza

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The most important match of the year will take place in Chieti. Maceratese is looking for a point to stay up.350 tickets are available for Lazio fans, and they can be purchased until Saturday. A full squad is in Abruzzo. sport.quotidiano.net

CHIETI RICORDA SERGIO RAMELLI NEL 51^ ANNIVERSARIO DALLA MORTE. Chieti, ²/°4/²°²6, o.d'a. Fiori. E preghiere. Anzi, carezze. Tenere e tante. Almeno quanti sono stati i suoi giorni di agonia. Esattamente 47. Sergio Ramelli, classe 1956, stude - facebook.com facebook

Per tenere in vita Visibilia ed evitare un altro procedimento per bancarotta, il 24 dicembre 2024, Santanchè aveva stipulato un accordo con un imprenditore di Chieti, Altair D'Arcangelo, rappresentante in Italia di una società anonima svizzera. Domenica, dalle x.com