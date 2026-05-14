È cambiato anche il modo di scrivere

Negli ultimi anni, il modo di scrivere e comunicare si è evoluto, influenzato dai numerosi trend e dall’utilizzo di termini provenienti anche da altre lingue. Tra le parole più comuni ci sono “chill”, usato per indicare uno stato di relax, e “aura”, che si riferisce al livello di autostima o fiducia in sé stessi, simile al concetto di ego. Questi termini sono entrati nel linguaggio quotidiano dei giovani, modificando le modalità di espressione.

La nostra generazione usa parole nate dai trend o da altre lingue. Ad esempio, diciamo chill quando siamo in totale tranquillità e aura per definire il nostro livello di autostima (un po’ come l’ego). Se una cosa è imbarazzante è cringe, mentre se sei elegante hai drip. Ci sono poi tormentoni assurdi come skibidi, nato nel 2025 su TikTok da meme con persone che fanno battute e si tuffano dicendo “skibidiboppy Forza Napoli!. Anche six-seven è uno dei meme più amati e temuti di quest’anno. Sembra incredibile, ma c’è un punto d’incontro tra noi e l’uomo di milioni di anni fa. Quando l’australopiteco pensava solo a cacciare, usava versi e smorfie proprio come gli animali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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