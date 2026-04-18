Dopo la sua squalifica, il calciatore ha affermato di aver modificato il suo rapporto con i social media e di aver cambiato anche il modo di vivere al di fuori del campo. In merito alle voci di mercato che circolano sul suo conto, ha dichiarato che sono frequenti quando si gioca bene e si ottengono risultati positivi. Ha inoltre spiegato di preferire non lasciarsi influenzare da queste notizie.

Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato.» Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri Milan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato. Di cosa si è parlato, ecco i temi sul tavolo Conferenza stampa Allegri: «Domani è una partita importante, bisogna tornare alla vittoria. Ci vuole una partita di squadra. Sulla classifica.» Manninger raccontato dal suo agente Franco Granello: «Mi sembra così assurdo, non potevo crederci.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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