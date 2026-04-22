Nel mondo del calcio, alcune figure continuano a essere al centro delle conversazioni, anche dopo aver modificato il loro modo di comunicare. Tra queste, ci sono personaggi che, nonostante i cambiamenti, mantengono una certa antipatia tra tifosi e addetti ai lavori. La loro presenza nelle discussioni quotidiane, tra bar e salotti, alimenta il dibattito e contribuisce a mantenere vive le opinioni contrastanti su di loro.

Ci sono due Fabregas, anzi molti di più. E uno, o alcuni, di questi Fabregas si sono fatti una cattiva fama nei salotti e nei bar dello sport in cui si chiacchiera di calcio dalla mattina alla sera. Il primo Fabregas, quello che sta antipatico a molti (ma ha anche un esercito di fedeli pronti a tutti pur di difenderlo) è quello un po’ arrogante e presuntuoso. Il Fabregas che in campo manda i suoi all’attacco a San Siro contro l’Inter, gara uno di questa lunga stagione di confronti tra le due squadre, viene infilzato senza pietà e poi spavaldo prova a spiegare agli astanti che non ha visto tutta questa differenza. Come se averne beccate quattro e aver straperso non conti nulla e lo sport sia solo filosofia e poca pratica.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché Fabregas continua ad essere antipatico (anche se ha cambiato modo di comunicare)

Notizie correlate

Leggi anche: L'attore ha vissuto in modo particolare la morte del collega, perché l'essere padre ha scatenato in lui emozioni particolari. Ecco cosa ha detto al riguardo

Fantasanremo: cos’è, come nasce e perché ha cambiato il modo di seguire il Festival di SanremoDal gioco tra amici al business digitale di successo: la storia del Fantasanremo, il fantasy game che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo tra...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Fabregas: Io in un altro club italiano? Molto difficile, sono rimasto perché amo il Como; Como, Fabregas a SM: Orgoglioso dei miei. All'Inter sono tutti giocatori internazionali, si è più 'vicini' a vincere; Como, Fabregas: Masterclass di Grosso e del Sassuolo. Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi. Cambi di formazione in vista dell'Inter? Se non metto Morata, mi chiedete perchè...; Le 5 verità di Como-Inter 3-4: scudetto nerazzurro sempre più vicino. Fabregas, lezione di calcio.

Perché Fabregas continua ad essere antipatico (anche se ha cambiato modo di comunicare)Ogni (rara) sconfitta del Como è accompagnata da un dibattito sulla filosofia di calcio e comunicazione del suo allenatore. Che sconta un po’ di arroganza iniziale e deve evitare di diventare il ... panorama.it

Il Como ha giocato un’altra grande partita e ha perso perché di fronte ha trovato un’Inter famelica e fortissima. C’è chi critica Fabregas “perché ancora una volta si è fatto rimontare” e invece dovrebbe solo ringraziarlo per quello che sta portando al nostro “pove - facebook.com facebook

Il Como ha giocato un’altra grande partita e ha perso perché di fronte ha trovato un’Inter famelica e fortissima. C’è chi critica Fabregas “perché ancora una volta si è fatto rimontare” e invece dovrebbe solo ringraziarlo per quello che sta portando al nostro “pove x.com