Perché Fabregas continua ad essere antipatico anche se ha cambiato modo di comunicare

Da panorama.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del calcio, alcune figure continuano a essere al centro delle conversazioni, anche dopo aver modificato il loro modo di comunicare. Tra queste, ci sono personaggi che, nonostante i cambiamenti, mantengono una certa antipatia tra tifosi e addetti ai lavori. La loro presenza nelle discussioni quotidiane, tra bar e salotti, alimenta il dibattito e contribuisce a mantenere vive le opinioni contrastanti su di loro.

Ci sono due Fabregas, anzi molti di più. E uno, o alcuni, di questi Fabregas si sono fatti una cattiva fama nei salotti e nei bar dello sport in cui si chiacchiera di calcio dalla mattina alla sera. Il primo Fabregas, quello che sta antipatico a molti (ma ha anche un esercito di fedeli pronti a tutti pur di difenderlo) è quello un po’ arrogante e presuntuoso. Il Fabregas che in campo manda i suoi all’attacco a San Siro contro l’Inter, gara uno di questa lunga stagione di confronti tra le due squadre, viene infilzato senza pietà e poi spavaldo prova a spiegare agli astanti che non ha visto tutta questa differenza. Come se averne beccate quattro e aver straperso non conti nulla e lo sport sia solo filosofia e poca pratica.🔗 Leggi su Panorama.it

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