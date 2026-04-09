Duplice femminicidio di Naro il pg chiede la conferma dell’ergastolo

Il procuratore generale di Palermo ha chiesto la conferma dell’ergastolo per un uomo di 25 anni condannato in primo grado per aver ucciso due donne, entrambe connazionali, a Naro. L’uomo, riconosciuto colpevole di duplice femminicidio, è coinvolto in un episodio avvenuto nella notte tra due giorni. La richiesta di conferma della pena è arrivata durante l’udienza di appello, che si sta svolgendo in queste ore.

Il sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25 anni, riconosciuto colpevole in primo grado del duplice femminicidio di due connazionali, Maria Rus e Delia Zanescu, uccise a Naro nella notte tra il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne(Adnkronos) – Confermare le condanne per le minacce rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli allo scrittore... Femminicidio Auriane Laisne: pm chiede l’ergastolo per l’ex fidanzatoIl pubblico ministero Manlio D’Ambrosi ha chiesto l’ergastolo per Shoaib Teima, ventiquattrenne di Fermo, accusato di aver ucciso la ex compagna... Il duplice femminicidio a Naro, chiesta la conferma dell’ergastolo per 28enneEra la notte tra il 4 ed il 5 gennaio 2024 quando Maria Rus e Delia Zarnescu vennero brutalmente uccise. Il movente sarebbe riconducibile al rifiuto di una delle due vittime alle avance sessuali del r ... grandangoloagrigento.it Doppio femminicidio, 'commesso per finalità ritorsive e di riaffermazione'Nessun motivo umanamente comprensibile per il duplice femminicidio, ma alla base del delitto ci furono finalità prevalentemente ritorsive e di (ri)affermazione del proprio ruolo. Così la Corte di ... ansa.it