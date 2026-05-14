Dumoulin | Vingegaard favorito spero in Pellizzari La bici mi ha portato alla depressione

Dumoulin ha commentato la corsa ciclistica affermando che Vingegaard è il favorito, mentre spera ancora in Pellizzari. Ha anche parlato del suo rapporto con la bicicletta, sottolineando che questa passione lo ha portato alla depressione. La maglia rosa del 2017 sta seguendo l’evento come analista televisivo e ha raccontato che, durante le competizioni, riceveva consigli da altri senza che nessuno gli chiedesse come si sentisse.

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C’è un Giro d’Italia che Tom Dumoulin non ha mai davvero lasciato. Non quello delle classifiche, delle cronometro vinte o del Trofeo Senza Fine alzato al cielo di Milano nel 2017. Ma quello più intimo, fatto di ricordi, ferite, liberazione e nostalgia. A Potenza, mentre il gruppo arrancava sulle strade lucane e il connazionale e amico Koen Bouwman (ieri 7°) provava l’assalto da lontano, quattro anni dopo essere stato aiutato proprio da Dumoulin a vincere nel capoluogo della Basilicata, l’ex campione olandese osservava tutto da bordo strada. Non più corridore. Non ancora distante dal ciclismo. Oggi Dumoulin è analista tv per la Nos, ma il suo sguardo tradisce ancora l’anima del vincitore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dumoulin: "Vingegaard favorito, spero in Pellizzari. La bici mi ha portato alla depressione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia: Fidanza punta su Pellizzari e vede Vingegaard favorito? Cosa scoprirai Chi può davvero fermare Vingegaard nelle tappe più dure del Giro? Come può Giulio Pellizzari evitare la pressione psicologica dei... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Si parla di: Dumoulin: Vingegaard favorito, spero in Pellizzari. La bici mi ha portato alla depressione. Dumoulin: Vingegaard favorito, spero in Pellizzari. La bici mi ha portato alla depressioneLa maglia rosa 2017 segue la corsa come analista tv: Tutti mi dicevano cosa fare, nessuno chiedeva come stavo. Per anni la mia vita è stata un circolo vizioso, quando ho smesso mi sono sentito libero ... gazzetta.it Tour de France 2024, Dumoulin attacca Pogacar: È arrogante / Non sopporta che Vingegaard l’abbia battutoAdesso è lo stesso Pogacar, futuro campione di questo Tour de France, a ricevere commenti molto negativi. Il mittente del messaggio è Tom Dumoulin, vincitore del Giro d’Italia 2017. La Farfalla di ... ilsussidiario.net