Startlist Giro d’Italia 2026 | tutti i partecipanti Vingegaard favorito presenti Pellizzari e Ciccone

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia si svolgerà dal 8 al 31 maggio 2026, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma. La corsa comprende 21 tappe per un totale di 3468 chilometri. Tra i partecipanti spiccano il favorito Vingegaard, insieme a Pellizzari e Ciccone, che prenderanno parte alla competizione. La startlist ufficiale è stata annunciata e include i nomi dei ciclisti iscritti alla gara.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La UAE Team Emirates – XRG punta sul lusitano Joao Almeida, mentre la Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e Ciccone Notizie correlate Chi farà il Giro d’Italia 2026? Vingegaard unico favorito, Pellizzari sogna il podio, Almeida e Carapaz acciaccatiJonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dall’Ungheria: il fuoriclasse... Giro di Catalogna 2026: la startlist e chi parteciperà. Sfida tra Vingegaard ed EvenepoelNon c’è un momento di pausa nel calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio; Startlist Giro d'Italia 2026: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa | Lista iscritti completa e aggiornata; Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: Pellizzari può cercare il podio; La startlist: Pogacar, Evenepoel, Seixas, Ciccone, Pidcock. Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa RosaI corridori di 23 squadre parteciperanno al Giro d’Italia 2026: scopri tutti gli atleti attesi al via dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. olympics.com Analisi Favoriti Giro di Romandia 2026: gruppo ridotto ma ci sarà Pogacar. Scopri la lotta per il podio con Lipowitz e Roglic pronti a sfidare il campione del mondo, e guarda la startlist completa. Leggi l’analisi e il borsino aggiornato delle potenziali… x.com Arnaud De Lie si aggiunge alla startlist del Giro d’Italia 2026. Reduce da una primavera complicata, vissuta più di bassi che di alti, come dimostra anche la modesta partecipazione alla Parigi – Roubaix dopo un ennesimo problema fisico, il leader della Lotto – - facebook.com facebook