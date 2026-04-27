Startlist Giro d’Italia 2026 | tutti i partecipanti Vingegaard favorito presenti Pellizzari e Ciccone

Da oasport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia si svolgerà dal 8 al 31 maggio 2026, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma. La corsa comprende 21 tappe per un totale di 3468 chilometri. Tra i partecipanti spiccano il favorito Vingegaard, insieme a Pellizzari e Ciccone, che prenderanno parte alla competizione. La startlist ufficiale è stata annunciata e include i nomi dei ciclisti iscritti alla gara.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La UAE Team Emirates – XRG punta sul lusitano Joao Almeida, mentre la Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

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