Giro d’Italia | Fidanza punta su Pellizzari e vede Vingegaard favorito
Nel Giro d’Italia, il corridore italiano si affida a Pellizzari per affrontare le tappe più impegnative, mentre Vingegaard si presenta come il principale candidato alla vittoria finale. La competizione si concentra sulla possibilità di fermare il favorito danese nelle tappe decisive e sulle strategie per gestire la pressione psicologica tra i protagonisti di questa edizione. Tra i vari aspetti in gioco, la squadra e le scelte tattiche assumono un ruolo fondamentale.
? Cosa scoprirai Chi può davvero fermare Vingegaard nelle tappe più dure del Giro?. Come può Giulio Pellizzari evitare la pressione psicologica dei grandi favoriti?. Perché i giovani talenti italiani sono costretti a scappare all'estero?. Quali strategie userà Fidanza per far crescere la sua squadra femminile?.? In Breve Fidanza ricorda la vittoria di Savoldelli con Alexia Alluminio nel 2002.. Il percorso prevede 3468 chilometri con 48.700 metri di dislivello totale.. La squadra Isolmant-Premac-Vittoria punta al Giro Women dal 7 giugno.. Fidanza vinse la Maglia Ciclamino nel 1989 durante il suo debutto.. Il venerdì 8 maggio la Bulgaria ospiterà la partenza della 109ª edizione del Giro d’Italia, una corsa che percorrerà 3468 chilometri con un dislivello complessivo di 48.🔗 Leggi su Ameve.eu
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