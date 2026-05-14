Duecento auto fantasma la rete del malaffare di Quattrograna

A Quattrograna, quartiere di Avellino, si sono scoperti circa duecento veicoli iscritti in modo irregolare. La scoperta fa parte di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine, che hanno individuato una rete di auto fantasma utilizzate probabilmente per attività illecite. La situazione ha portato all’avvio di indagini per verificare il coinvolgimento di soggetti e le modalità di gestione di questi veicoli, ancora in fase di approfondimento.

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