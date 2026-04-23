Rete fantasma di 500 metri nascosta | la scoperta e il sequestro

Rete da pesca lunga circa 500 metri nascosta su un natante: scatta il sequestro a Torre del Greco, nella zona della Scala. I militari della guardia costiera hanno individuato l’imbarcazione, apparentemente abbandonata tra gli scogli davanti al porto, con a bordo attrezzatura coperta da teloni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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