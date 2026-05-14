Due rapine in pochi giorni | 19enne condannato a 3 anni e 5 mesi

In pochi giorni, un giovane di 19 anni è stato condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione per due rapine commesse nello stesso arco temporale. Nel primo episodio, aveva sprayato al peperoncino un giovane, che aveva poi colpito con calci e pugni e gettato a terra. Il secondo caso coinvolgeva un’anziana di 86 anni, alla quale aveva strappato una collana d’oro dal collo e successivamente l’aveva spinta. Le autorità hanno emesso la condanna in relazione a questi fatti.

Due rapine nel giro di pochi giorni, la prima ai danni di un giovane a cui aveva spruzzato lo spray al peperoncino e poi lo aveva gettato a terra assalendolo con calci e pugni, poi, la seconda ai danni di una anziana di 86 anni a cui aveva strappato la collana d'oro dal collo e poi l'aveva spinta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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