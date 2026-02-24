22enne condannato per rapine a minorenni | 6 anni e 4 mesi

Un giovane di 22 anni ha ricevuto una condanna di 6 anni e 4 mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver compiuto rapine ai danni di minorenni sul lungomare di Marina di Ragusa lo scorso giugno 2025. La sentenza arriva dopo le indagini che hanno ricostruito le modalità di alcuni colpi messi a segno durante le serate estive. La vicenda ha suscitato l’attenzione della comunità locale, che ha seguito gli sviluppi del processo.

Un giovane di 22 anni è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Ragusa per una serie di rapine ai danni di minorenni avvenute nel giugno 2025 lungo il lungomare di Marina di Ragusa. Le aggressioni, avvenute nelle notti tra il 14 e il 15 giugno, vedevano il ragazzo avvicinare i giovani con un cacciavite, minacciandoli per derubarli di pochi euro e un telefono cellulare. La sua cattura è avvenuta grazie all’intervento dei carabinieri, che lo hanno fermato mentre camminava per strada con addosso banconote e il cacciavite utilizzato durante le rapine. La posizione del giovane si è ulteriormente aggravata quando, durante la permanenza ai domiciliari, si è allontanato dall’abitazione per raggiungere alcuni amici a Marina di Ragusa, dove ha aggredito un coetaneo con un calcio al volto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

