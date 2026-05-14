Oggi incontriamo Federica Maineri, candidata sindaca sostenuta dal Centrodestra. La sua carriera politica inizia fin da giovane, e questa sua esperienza viene spesso ricordata durante la campagna elettorale. La seconda tappa del nostro percorso ci permette di scoprire meglio le sue posizioni e il suo impegno, in un momento in cui il confronto con altri candidati è al centro del dibattito locale.

La seconda tappa del nostro viaggio per conoscere i candidati sindaci oggi riguarda Federica Maineri, sostenuta dal Centrosinistra. Maineri si presenti. "Ho 38 anni, sono sposata con Geronimo e ho un figlio di 9 anni Nicola. Come molti millennial ho svolto tanti lavori diversi: ho fatto la babysitter, la commessa nei negozi, ho lavorato in Regione, ho collaborato con l’azienda di mio marito e oggi mi occupo, come libera professionista, di servizi pubblici locali. Il suo impegno politico? "Ho iniziato giovanissima: sono stata assessora provinciale a 23 anni, consigliera comunale e, per un breve periodo, anche vicesindaca di Viareggio. Esperienze che mi hanno insegnato l’ascolto, la concretezza e la responsabilità verso i cittadini".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due parole con il candidato. La Maineri e la politica: "Impegnata fin da giovane"

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