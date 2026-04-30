A Milano migliaia di persone si sono riunite in piazza per manifestare a favore della Flotilla, criticando le dichiarazioni del governo. Tra cori e striscioni, i partecipanti hanno espresso il loro disaccordo con le parole ritenute inutili da alcuni e hanno chiesto di esercitare maggiore pressione politica. Durante la protesta sono state fatte dichiarazioni di denuncia riguardo a un episodio, definendolo una grave violazione del diritto internazionale.

“Quello che è successo stanotte è una delle violazioni del diritto internazionale della storia recente”. A dirlo è il presidente di Arci Milano Maso Notarianni che insieme a qualche migliaia di persone si è radunata davanti alla prefettura di Milano per portare la solidarietà agli equipaggi della Flotilla. “Io sono stato su quelle barche – ricorda Notarianni che finì arrestato in Israele durante la spedizione precedente – mentre ero lì, la mobilitazione mi ha aiutato a supportare la galera e il rapimento”. Insieme a lui, sulla Flotilla, c’era il consigliere regionale Pd Paolo Romano, anche lui in piazza oggi a Milano. “Un governo di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, migliaia in piazza per la Flotilla: “Da Meloni parole inutili, serve mettere pressione politica”

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