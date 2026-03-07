La Juvecaserta impegnata a Chiusi dopo una pausa di due settimane
La Juvecaserta torna in campo dopo due settimane di pausa, affrontando domani alle 18:00 l’Umana San Giobbe Chiusi in trasferta. La partita, valida per il trentunesimo turno del campionato di Serie B Nazionale girone B, vedrà la squadra impegnata in una sfida che conclude la dodicesima di ritorno. La formazione si prepara a scendere in campo per questa importante occasione.
Dopo due settimane di sosta torna in campo la Paperdi JuveCaserta 2021, impegnata in trasferta domani, domenica, alle 18:00 sul campo dell’Umana San Giobbe Chiusi nella gara valida per il trentunesimo turno, dodicesima di ritorno, del campionato di Serie B Nazionale girone B. I bianconeri riprendono il cammino dopo l’ultimo successo conquistato al PalaPiccolo contro l’Allianz Pazienza San Severo, vittoria che ha consentito alla formazione casertana di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Analizzando il confronto con i toscani, coach Lardo, dopo aver ricordato di aver saltato due turni di campionato, sottolinea il lavoro fatto in questa settimana "per cercare di essere pronti per questa importante partita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
