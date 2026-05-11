Accessi al mare parcheggi e giardino verde | finanziata riqualificazione di Torre Lapillo

Il Comune di Porto Cesareo ha ricevuto un finanziamento regionale per interventi di riqualificazione a Torre Lapillo. I lavori prevedono l’ampliamento degli accessi al mare, la creazione di nuovi parcheggi e il restyling di un giardino verde. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture dell’area costiera, senza modificare le caratteristiche originarie del borgo. La somma destinata ai lavori non è stata resa nota.

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