Accessi al mare parcheggi e giardino verde | finanziata riqualificazione di Torre Lapillo
Il Comune di Porto Cesareo ha ricevuto un finanziamento regionale per interventi di riqualificazione a Torre Lapillo. I lavori prevedono l’ampliamento degli accessi al mare, la creazione di nuovi parcheggi e il restyling di un giardino verde. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture dell’area costiera, senza modificare le caratteristiche originarie del borgo. La somma destinata ai lavori non è stata resa nota.
PORTO CESAREO - Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto un importante finanziamento regionale nell’ambito del programma dedicato alle infrastrutture verdi, destinato alla riqualificazione dell’abitato costiero di Torre Lapillo.Si tratta di un intervento complessivo da un milione e 200 mila euro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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