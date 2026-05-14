Due navi specializzate nello sminamento sono state designate per operare nello stretto di Hormuz, a condizione che si raggiunga un accordo di pace duraturo in Iran. La loro presenza si configura come una possibile misura in attesa di una risoluzione stabile, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle rotte marittime nella zona. La decisione è stata comunicata in vista di eventuali sviluppi politici nel paese.

Manca tanto L'audizione di Tajani e Crosetto alle camere. Le due cacciamine aspetteranno in Gibuti la fine del conflitto. Crosetto: «Una tregua? La pace oggi è molto più lontana di una settimana fa». Manca tanto L'audizione di Tajani e Crosetto alle camere. Le due cacciamine aspetteranno in Gibuti la fine del conflitto. Crosetto: «Una tregua? La pace oggi è molto più lontana di una settimana fa». Due navi dragamine per liberare lo stretto di Hormuz, qualora si dovesse mai arrivare a una tregua definitiva in Iran. Ieri i ministri degli Etseri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno confermato in parlamento quale sarà l’impegno italiano nel possibile futuro del golfo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Due navi per sminare Hormuz: «La missione solo con una tregua definitiva»

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