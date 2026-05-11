Crosetto e la missione italiana a Hormuz | Nostre navi solo con la tregua Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La diretta

Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha rifiutato la proposta statunitense per la fine del conflitto. La notizia ha causato preoccupazioni tra i vertici americani, con il presidente degli Stati Uniti che ha dichiarato di essere pronto a intervenire nuovamente contro l’Iran. Nel frattempo, il ministro della Difesa italiano ha comunicato che le navi italiane nel Golfo operano solo con una missione di tregua.

Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in allarme il presidente Usa Donald Trump, che ha detto di essere pronto a colpire di nuovo il paese. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti prenderanno l’uranio iraniano, mentre i prezzi di petrolio e gas stanno schizzando verso l’alto. L’Unione Europea intanto chiede una soluzione diplomatica per la crisi, mentre un uomo è stato giustiziato a Teheran con l’accusa di essere una spia del Mossad. «Un conto è far avvicinare le navi e un altro è dirigerle direttamente verso Hormuz», dice il ministro della Difesa Guido Crosetto all’Ansa.🔗 Leggi su Open.online

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