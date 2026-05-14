Nelle ultime settimane, le autorità hanno disposto la chiusura di due esercizi commerciali a Montesilvano, uno con sala slot e l’altro un fast food etnico. Le misure sono state adottate a seguito di interventi ripetuti delle forze dell’ordine negli ultimi mesi, che hanno portato alla sospensione delle autorizzazioni di entrambi i locali. Questa decisione fa seguito a segnalazioni relative a episodi di liti e problematiche legate alla sicurezza nei locali interessati.

Roma - Le previsioni indicano un possibile ritorno di El Niño entro l’estate, ma gli esperti invitano. Roma - Una saccatura atlantica porterà instabilità fino al fine settimana: sabato attesi fenomeni. Pescara - Sospese le autorizzazioni per un bar con sala slot e un fast food etnico dopo ripetuti interventi. Sospese le autorizzazioni per un bar con sala slot e un fast food etnico dopo ripetuti interventi delle forze dell’ordine negli ultimi mesi a Montesilvano. I provvedimenti riguardano un bar con sala slot, che dovrà restare chiuso per dieci giorni, e un fast food etnico, per il quale è stata stabilita una chiusura di sette giorni. La... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Due locali chiusi dal questore: liti e sicurezza sotto osservazione ora

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