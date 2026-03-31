A Roma, due locali notturni sono stati chiusi dalla polizia locale per aver superato i limiti di capienza e per aver violato le norme di sicurezza. Durante i controlli, sono stati denunciati anche i titolari delle attività. Le verifiche sono state effettuate nel corso di un intervento di routine volto a garantire il rispetto delle normative di legge.

Due locali notturni sono stati chiusi a Roma a causa di sovraffollamento e violazioni delle norme di sicurezza, durante le verifiche condotte dalla polizia locale della capitale. Nello scorso fine settimana, gli agenti hanno effettuato un totale di oltre 700 controlli in pubblici esercizi e attività commerciali, riscontrando più di 150 irregolarità. Controlli e Irregolarità Riscontrate. Il Gruppo sicurezza sociale urbana ha scoperto che i due locali, situati nel Quadraro e in zona Anagnina, ospitavano rispettivamente il 164 per cento e il 211 per cento della capienza massima consentita. Questi dati evidenziano non solo un eccesso di clienti, ma anche gravi carenze nelle dotazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: chiusi due locali per sovraffollamento e violazioni sicurezza, denunciati i titolari

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