Due grandi verità e una tragedia dalla discussione di ieri in Senato

Ieri in Senato si è svolto un dibattito tra la presidente del Consiglio e i senatori, caratterizzato da toni pacati e qualche momento di tensione. La discussione ha messo in luce due fatti evidenti e una notizia triste che ha attirato l’attenzione degli osservatori presenti. Non sono mancate le reazioni dei vari schieramenti, mentre l’evento si è concluso senza sorprese ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il dibattito con la presidente del Consiglio che si è tenuto ieri in Senato è stato noioso e insulso, com’era prevedibile, ma ha offerto comunque al tenace spettatore due grandi verità e un’immensa tragedia su cui riflettere. La prima verità l’ha detta Giorgia Meloni, in risposta al capogruppo del Movimento 5 stelle Stefano Patuanelli, quando ha segnalato la contraddizione delle opposizioni che rimproverano il governo per le politiche di austerità e per l’aumento del rapporto debito-pil (cioè, in sostanza, per avere tagliato la spesa e per non averlo fatto abbastanza), aggiungendo: «Il rapporto debito-pil cresce solo grazie al superbonus: 174 miliardi di euro, quattro volte in più di quanto preventivato.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Due grandi verità e una tragedia dalla discussione di ieri in Senato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Drammatico scontro all’incrocio: muoiono due motociclisti di 22 anni. La tragedia ieri a RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Due giovani vite spezzate in pochi istanti, in un incrocio trafficato della Capitale. Neonato precipita dalla finestra, tragedia spaventosa: poi l’agghiacciante veritàOrrore a Westminster, nel cuore di Londra, dove passanti terrorizzati hanno assistito a un drammatico evento: una neonata di sole 18 giorni è... Temi più discussi: Al Cinema Monviso Noi due sconosciuti. Quando la verità bussa alla porta; Due orsi vittime di bracconaggio trovati nel luogo dove morì Andrea Papi: la verità che emerge dal rapporto Grandi Carnivori; La verità passa (anche) dalla finzione; Israele e Palestina, la verità che non passa nei grandi media: i movimenti di pace invisibili tra Netanyahu, Hamas e il silenzio del mondo. Sorrisi contagiosi, emozione, occhi bagnati dalla commozione e dalla gioia hanno accompagnato oggi il #Papa da # #Douala a #Youndé. Leone ha richiamato due grandi temi, quello della condivisione e della formazione alla verità. @MaxMenichetti @oss_ro x.com Un cartellino, due verità e una bugia: come funzionano le serate anti-solitudine a MilanoNel 2022, a Lisbona, Maxime Barbier ha selezionato sei persone con gusti simili, sconosciute tra di loro ma iscritte tutte alla sua app TimeLeft, e ha prenotato un tavolo in un buon ristorante ... corriere.it Ognuno è veritàSigillo del nostro tempo. Sintesi perfetta e terribile. Ciascuno metro di se stesso. Origine e fine. Legislatore solitario nel tribunale della propria coscienza. Giudice, imputato, testimone. avvenire.it