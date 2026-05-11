Drammatico scontro all’incrocio | muoiono due motociclisti di 22 anni La tragedia ieri a Roma

Due motociclisti di 22 anni hanno perso la vita ieri in un incidente avvenuto in un incrocio molto frequentato di Roma. L’impatto si è verificato nel breve spazio di pochi istanti, creando sconcerto tra chi ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma per entrambi i giovani non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Due giovani vite spezzate in pochi istanti, in un incrocio trafficato della Capitale. Nella serata di domenica 10 maggio, intorno alle 21.40, un violento incidente tra due motociclette si è verificato a Roma, all’incrocio tra viale Marconi, via Pincherle e via di Valco San Paolo. A perdere la vita sono stati due motociclisti di 22 anni. L’incidente all’incrocio. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due moto. Una Himalayan Scram 411, proveniente da via Pincherle, era condotta da un ragazzo di 22 anni residente nella zona di Prima Porta. L’altra, una Triumph 400, proveniva da viale Marconi ed era guidata da un coetaneo residente in zona Gianicolense.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico scontro all’incrocio: muoiono due motociclisti di 22 anni. La tragedia ieri a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tragedia all'incrocio a Roma: morti due motociclisti di 22 anni Tragedia a Roma: due 22enni muoiono nello scontro tra due moto? Punti chiave Come si sono incrociate le traiettorie delle due moto all'incrocio? Quali errori tecnici hanno causato lo scontro tra i due mezzi?... Argomenti più discussi: Tragico scontro all'incrocio fra auto e moto: muore un ravennate; Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schianto; A 18 anni muore dopo tre giorni di agonia in seguito al pauroso incidente stradale; Terribile frontale auto-bici: Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni.