A Westminster, nel centro di Londra, una neonata di appena 18 giorni è caduta da una finestra di un edificio situato tra Great Peter Street e Horseferry Road. Passanti presenti sul posto hanno assistito alla scena, che ha suscitato forte shock tra i presenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la piccola in ospedale. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Orrore a Westminster, nel cuore di Londra, dove passanti terrorizzati hanno assistito a un drammatico evento: una neonata di sole 18 giorni è precipitata da una finestra di un palazzo tra le centralissime Great Peter Street e Horseferry Road. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo. La tragedia, che ha sconvolto residenti e passanti, si è consumata nelle prime ore di sabato mattina. Alcuni testimoni hanno allertato la polizia metropolitana di Londra, che è intervenuta intorno alle 07:30 dopo la segnalazione del neonato caduto dall’alto di un’abitazione. I servizi di emergenza medica hanno trasportato la neonata in un centro traumatologico specializzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Neonato precipita dalla finestra, tragedia spaventosa: poi l’agghiacciante verità

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