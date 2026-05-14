Due giornate di studio internazionale alla biblioteca Dionisio Roberti

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 e sabato 16 maggio si terrà alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro un evento dedicato allo studio delle relazioni culturali tra Valtiberina, Appennino e Adriatico nell’età del Ferro. L’incontro, intitolato “Valtiberina-Appennino-Adriatico: percorsi, scambi e identità culturale nell’età del Ferro”, è organizzato dal Centro studi sul Quaternario in collaborazione con vari enti di ricerca. Durante le due giornate si svolgeranno conferenze e discussioni con esperti del settore.

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Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro ospiterà l’incontro di studi “Valtiberina-Appennino-Adriatico: percorsi, scambi e identità culturale nell’età del Ferro”, promosso dal Centro studi sul Quaternario insieme a importanti enti di ricerca e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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