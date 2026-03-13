Tecla Russo diventa tecnico certificato Fidesm | nuovi progetti per raccontare Foggia attraverso la danza
Tecla Russo, fondatrice della Tecla Dance Academy di Foggia, ha ottenuto la certificazione come tecnico Fidesm. La città di Foggia si distingue nel settore della danza, e questa certificazione rappresenta un passo importante per la professionista. Con questo riconoscimento, Russo si prepara a sviluppare nuovi progetti dedicati a raccontare la città attraverso la danza.
Si tratta di una certificazione ufficiale che attesta competenze tecniche, preparazione e capacità didattiche nel panorama della danza sportiva e premia una eccellenza foggiana La città di Foggia si conferma eccellenza nel settore della danza. È arrivato, infatti, un importante riconoscimento professionale per la Maestra Tecla Russo, fondatrice della ‘Tecla Dance Academy’ di Foggia. “Diventare Tecnico certificato FIDeSM è per me un traguardo importante – dichiara Tecla Russo – che rappresenta anni di studio, formazione e lavoro sul campo. Allo stesso tempo è una responsabilità, ovvero quella di continuare a crescere e di offrire ai nostri allievi e allieve un percorso sempre più serio e qualificato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Articoli correlati
"La Voce del Vino" con Luca Ward: teatro, musica e danza per raccontare il nettare di BaccoTorre Santa Susanna si prepara ad accogliere un evento unico che unisce cultura, spettacolo ed eccellenza enologica.
Al 'Seguenza' riscaldamento ko e aule al gelo, Russo (Pd): "Impianto fermo per la mancanza di un certificato? Si faccia chiarezza"Dopo Fratelli d'Italia anche il Pd invoca chiarimenti sul malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento nelle scuole cittadine.