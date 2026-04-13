Vinitaly Cirillo | Attraverso il vino possiamo raccontare una Calabria autentica
Al Vinitaly, un rappresentante calabrese ha sottolineato come l’evento permetta di mostrare un’immagine positiva della regione, evidenziando le qualità e le eccellenze del territorio. La presenza sul palco e le parole rivolte ai presenti puntano a mettere in risalto il valore del vino come veicolo di narrazione delle caratteristiche autentiche della Calabria. L’obiettivo è condividere con il pubblico un’immagine della regione basata sui suoi aspetti più autentici e apprezzati.
“Essere al Vinitaly significa portare qui il volto migliore della Calabria. Oggi stiamo raccontando una Calabria positiva, una Calabria che mette in luce le cose belle della nostra terra. Una Calabria che produce qualità, che custodisce tradizioni e che, negli ultimi anni, ha saputo crescere e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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