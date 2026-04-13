Vinitaly Cirillo | Attraverso il vino possiamo raccontare una Calabria autentica

Al Vinitaly, un rappresentante calabrese ha sottolineato come l’evento permetta di mostrare un’immagine positiva della regione, evidenziando le qualità e le eccellenze del territorio. La presenza sul palco e le parole rivolte ai presenti puntano a mettere in risalto il valore del vino come veicolo di narrazione delle caratteristiche autentiche della Calabria. L’obiettivo è condividere con il pubblico un’immagine della regione basata sui suoi aspetti più autentici e apprezzati.