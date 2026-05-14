L’Inter sta preparando il suo mercato estivo con due acquisti importanti già programmati. L’amministratore delegato sta lavorando per assicurarsi due giocatori di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La squadra si prepara a un rinnovamento, che coinvolgerà anche altre operazioni di mercato. Questi interventi sono parte di un progetto già definito per migliorare le prestazioni nella prossima stagione.

di Bruno De Santis Marotta lavora al prossimo calciomercato e ha pronti due colpi straordinari: il piano nerazzurro per rinforzare la squadra L’ Inter questa estate cambierà parecchio. La sensazione dentro l’ambiente nerazzurro è ormai abbastanza chiara: il ciclo vincente degli ultimi anni non verrà smontato, ma verrà ritoccato in modo pesante. Oaktree vuole abbassare l’età media della rosa, alleggerire alcuni ingaggi e inserire giocatori più dinamici, soprattutto nei ruoli dove la squadra ha mostrato qualche limite fisico nell’ultima stagione. E ci sono già diversi addii praticamente scritti. Frattesi continua a essere uno dei nomi più vicini alla partenza, mentre in difesa ci sono Acerbi, Darmian e De Vrij al passo d’addio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - “Due colpi straordinari”: l’Inter ha un piano

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