DTM polemica Manthey | Mercedes e HRT chiedono sanzioni per BoP

Nel mondo della DTM, si è acceso un dibattito tra alcuni team riguardo ai risultati di una recente gara. Mercedes e HRT hanno avanzato richieste di sanzioni contro il team Manthey, sostenendo che ci siano state irregolarità nel bilanciamento delle prestazioni delle vetture. La questione riguarda un possibile salto di oltre un secondo e mezzo nei tempi di qualifiche, che ha sollevato sospetti tra gli altri partecipanti. La situazione sta attirando l’attenzione sulla gestione del Balance of Performance (BoP) all’interno del campionato.

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? Domande chiave Come può un team giustificare un salto di 1,280 secondi?. Perché Mercedes e HRT chiedono sanzioni così drastiche al Manthey?. Quali prove tecniche servono per dimostrare il sospetto sandbagging?. Come cambieranno i controlli BoP dopo questa crisi tra costruttori?.? In Breve Preining segna 1:28.731 venerdì contro l'1:27.451 ottenuto sabato a Spielberg.. Patrick Arkenau cita asfalto più caldo di 13 gradi e calo potenza 2%.. Thomas Jäger e Ulrich Fritz chiedono sanzioni per sospetto sandbagging a Manthey.. Il sistema BoP mira a livellare prestazioni tramite pesi e potenza motori.. Il team Manthey a Spielberg ha scatenato una violenta polemica nel DTM dopo un salto di prestazione di 1,280 secondi tra la sessione BoP di venerdì e il sabato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DTM, polemica Manthey: Mercedes e HRT chiedono sanzioni per BoP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza sul lavoro: i sindacati chiedono più controlli e sanzioni? Cosa scoprirai Come possono le nuove sanzioni fermare gli incidenti mortali in provincia? Chi deve rispondere legalmente delle lacune nei controlli... Cisgiordania: 448 ex leader chiedono all’UE sanzioni contro Israele? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti e le banche che rischiano le sanzioni? Come cambierà la geografia della Cisgiordania con il nuovo piano...