I sindacati hanno chiesto un aumento dei controlli e delle sanzioni per migliorare la sicurezza sul lavoro. La richiesta nasce dalla frequenza di incidenti che provocano infortuni gravi e mortali nelle aziende della provincia. Le autorità competenti sono chiamate a intervenire per colmare le lacune nelle verifiche e garantire il rispetto delle norme di sicurezza. La questione riguarda anche le responsabilità legali in caso di carenze nei controlli effettuati.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove sanzioni fermare gli incidenti mortali in provincia?. Chi deve rispondere legalmente delle lacune nei controlli sul territorio?. Perché la carenza di organico dello Spisal mette a rischio i lavoratori?. Quali misure concrete propongono i sindacati per evitare nuovi lutti?.? In Breve Gianluca Badoer Cgil Padova propone procura speciale per sanzionare i responsabili delle violazioni.. Carenza organico Spisal ostacola monitoraggio regole e gestione emergenze in provincia.. Sindacati chiedono potenziamento formazione continua per dipendenti e datori di lavoro.. Incidenti mortali colpiti provincia nei primi mesi dell'anno dopo morte ventiduenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: i sindacati chiedono più controlli e sanzioni

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