In Cisgiordania, 448 ex leader hanno inviato una lettera all’Unione Europea chiedendo l’imposizione di sanzioni contro Israele. La richiesta riguarda professionisti e banche che potrebbero essere coinvolti in attività considerate illegali. Intanto, si discute anche del futuro della regione con i piani riguardanti il settore E1, che potrebbero modificare significativamente la mappa geografica locale. La situazione continua a evolversi in un’area segnata da tensioni e decisioni strategiche.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti e le banche che rischiano le sanzioni?. Come cambierà la geografia della Cisgiordania con il nuovo piano E1?. Perché l'espansione dell'area E1 minaccia definitivamente la soluzione a due Stati?. Cosa deciderà il Consiglio degli Affari Esteri l'11 maggio prossimo?.? In Breve Piano E1 prevede 3.401 unità abitative per 15.000 coloni illegali.. Bando di gara per nuovi insediamenti previsto per il 1 giugno.. Consiglio degli Affari Esteri si riunisce l'11 maggio per discutere sanzioni.. Sanzioni colpirebbero politici, urbanisti, avvocati e banche coinvolte nei progetti.. Oltre 446 ex ministri, ambasciatori e alti funzionari europei chiedono all’Unione Europea un intervento immediato contro l’annessione israeliana dell’area E1 in Cisgiordania per salvare la soluzione a due Stati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisgiordania: 448 ex leader chiedono all’UE sanzioni contro Israele

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