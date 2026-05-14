Un’esercitazione militare nel Baltico ha attirato l’attenzione internazionale, poiché si è verificato un incidente che ha coinvolto droni ucraini diretti verso obiettivi appartenenti alla NATO. L’evento ha causato preoccupazioni tra i paesi membri, che hanno immediatamente monitorato la situazione. Nei giorni successivi, sono emersi dettagli sulle operazioni condotte durante l’esercitazione e sui mezzi impiegati, evidenziando come questa attività abbia messo in discussione la stabilità dell’area e le risposte dell’Alleanza.

Un’esercitazione militare nel cuore del Baltico si è trasformata in un campanello d’allarme per l’intera Alleanza Atlantica. Sull’ isola di Gotland, unità ucraine specializzate nella guerra con droni hanno simulato un attacco contro truppe occidentali, mettendo in luce vulnerabilità concrete nella preparazione della NATO. L’episodio è stato un test realistico che ha evidenziato quanto il conflitto in Ucraina stia ridefinendo le dottrine militari europee. La simulazione che “distrugge” la NATO sul campo. Durante l’esercitazione, guidata dalla Svezia, operatori ucraini di droni — coinvolti come consulenti — hanno simulato il ruolo dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni ucraini contro obiettivi NATO: cosa c'è dietro il war game che "mette in crisi" l’Alleanza

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