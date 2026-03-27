Il presidente ucraino ha incontrato in Arabia Saudita un gruppo di esperti ucraini che stanno fornendo supporto ai Paesi del Golfo per affrontare gli attacchi con droni provenienti dall’Iran. La riunione si è svolta nel contesto di un impegno condiviso per rafforzare le difese contro le minacce missilistiche e di droni nella regione.

Home > Esteri > Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato in Arabia Saudita un gruppo di esperti ucraini incaricati di assistere la regione del Golfo nel contrastare gli attacchi con droni iraniani. È arrivato giovedì per una visita a sorpresa, pochi giorni dopo aver rivelato che l’Ucraina sta aiutando cinque paesi del Medio Oriente e della regione del Golfo a contrastare gli attacchi con droni sul loro territorio durante la guerra con l’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iraniani

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