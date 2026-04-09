Uno spazio per ascoltare e confrontarsi | al nido Tantetinte nasce lo sportello di mediazione familiare
Dal mese di aprile, presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, gestito da una cooperativa sociale, sarà attivo uno sportello gratuito di mediazione familiare dedicato alle famiglie dei bambini iscritti. Lo spazio è pensato per offrire un punto di ascolto e confronto tra genitori, senza la presenza di mediatori o professionisti esterni. La struttura si rivolge alle famiglie interessate a discutere questioni legate alla gestione familiare e alla relazione con i figli.
A partire dal mese di aprile, presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, gestito da Polis società cooperativa sociale, sarà attivato uno sportello gratuito di mediazione familiare rivolto alle famiglie dei bambini iscritti al servizio.Il progetto, condotto da Chiara Marra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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