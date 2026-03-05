Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 5 marzo 2026

Stasera alle 21:25 su Rete 4 va in onda Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Il programma si concentra sulle notizie di attualità e sui temi di politica, offrendo approfondimenti e ospiti. Viene trasmesso regolarmente il giovedì sera e affronta vari argomenti di interesse pubblico. La puntata di oggi include anticipazioni sui temi trattati e la presenza di diversi ospiti.

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran e delle ricadute politiche e istituzionali delle scelte adottate in campo internazionale. Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della giustizia, con un approfondimento sul referendum. 🔗 Leggi su Tpi.it

Temi più discussi: Dritto e Rovescio: dal referendum sulla Giustizia alla tragica morte del piccolo Domenico. Le anticipazioni della puntata; Dritto e Rovescio del 26 febbraio alle 21.25 su Rete 4: il referendum sulla giustizia

