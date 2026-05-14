Durante il Premio Carlo Magno, l’ex premier ha espresso la necessità di rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti attraverso una difesa comune, di sviluppare una politica industriale condivisa e di adottare un federalismo pragmatico. Ha sottolineato come queste misure siano essenziali per affrontare le dipendenze strategiche e le fragilità dell’Unione europea nel contesto internazionale attuale. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenzione crescente verso la coesione tra i paesi europei e gli alleati occidentali.

Roma - Al Premio Carlo Magno, l’ex premier chiede difesa comune, politica industriale e federalismo pragmatico per superare dipendenze strategiche e fragilità dell’Unione europea nell’attuale scenario globale. Mario Draghi torna a richiamare l’Europa alla necessità di un cambio di passo. Dal palco del Premio Carlo Magno 2026, ad Aquisgrana, l’ex presidente del Consiglio e già presidente della Banca centrale europea ha pronunciato un discorso netto sul futuro dell’Unione, tra sicurezza, industria, rapporti con gli Stati Uniti e capacità decisionale. Il messaggio centrale è chiaro: l’Europa non può più limitarsi ad attendere protezione esterna o rispondere alle crisi con strumenti pensati per un’altra epoca. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Draghi scuote l’Europa: più forza con gli Usa, ora serve agire insieme

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