Draghi scuote l’Europa | più forza con gli Usa ora serve agire insieme
Durante il Premio Carlo Magno, l’ex premier ha espresso la necessità di rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti attraverso una difesa comune, di sviluppare una politica industriale condivisa e di adottare un federalismo pragmatico. Ha sottolineato come queste misure siano essenziali per affrontare le dipendenze strategiche e le fragilità dell’Unione europea nel contesto internazionale attuale. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenzione crescente verso la coesione tra i paesi europei e gli alleati occidentali.
Roma - Al Premio Carlo Magno, l’ex premier chiede difesa comune, politica industriale e federalismo pragmatico per superare dipendenze strategiche e fragilità dell’Unione europea nell’attuale scenario globale. Mario Draghi torna a richiamare l’Europa alla necessità di un cambio di passo. Dal palco del Premio Carlo Magno 2026, ad Aquisgrana, l’ex presidente del Consiglio e già presidente della Banca centrale europea ha pronunciato un discorso netto sul futuro dell’Unione, tra sicurezza, industria, rapporti con gli Stati Uniti e capacità decisionale. Il messaggio centrale è chiaro: l’Europa non può più limitarsi ad attendere protezione esterna o rispondere alle crisi con strumenti pensati per un’altra epoca. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Draghi: perché l’Europa non regge più il confronto con USA e Cina
Sullo stesso argomento
Draghi scuote l’Europa: “Con gli Usa il compromesso non ha funzionato”Mario Draghi torna a parlare d’Europa e lo fa con un discorso che assomiglia a un avvertimento politico e strategico rivolto all’intero continente.
L’allarme di Draghi: “L’Europa è sola, il dialogo con Trump non ha funzionato. Con gli Usa serve un rapporto più equo”“In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata.
Argomenti più discussi: Banche, Patuelli scuote l’Ue: serve un nuovo Pnrr; Garlasco, la legale di Sempio denuncia isolamento forzato e condizioni assimilabili agli arresti domiciliari.
Mario #Draghi ha chiesto ai leader Ue più coraggio perché choc globali, dipendenze esterne e ritardi industriali stanno mettendo alla prova l’Europa. ift.tt/uB2fLJ6 x.com
Buon 23° anniversario italiano a Draghi e Draghetti! Sono passati ben 23 anni da quando Max, Emmy e i simpaticissimi abitanti della Terra dei Draghi sono atterrati per la prima volta sugli schermi di Italia 1, nel maggio del 2003. Un bellissimo tuffo nella m - Facebook facebook
Draghi si riprende la scena e scuote l’Europa: Dai 27 Paesi Ue azione inadeguata, serve il federalismo pragmaticoL'ex premier e presidente della Bce ad Aquisgrana: Con nuovi choc servono 1,2 miliardi di investimenti l'anno ... affaritaliani.it
Draghi scuote l’Europa: Con gli Usa il compromesso non ha funzionatoMario Draghi torna a parlare d’Europa e lo fa con un discorso che assomiglia a un avvertimento politico e strategico rivolto all’intero continente. Da ... thesocialpost.it