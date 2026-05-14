Draghi scuote l’Europa | Con gli Usa il compromesso non ha funzionato
Un ex presidente del Consiglio ha recentemente espresso forti critiche nei confronti degli Stati Uniti, affermando che il compromesso tra le due parti non ha funzionato. Il suo intervento, rivolto a un pubblico europeo, ha suscitato attenzione nel mondo politico e tra gli analisti. La dichiarazione si inserisce in un momento di tensioni tra le due potenze, in cui vengono discusse questioni di natura economica e strategica. Nessun dettaglio sulle conseguenze immediate di queste affermazioni è stato ancora comunicato.
Mario Draghi torna a parlare d’Europa e lo fa con un discorso che assomiglia a un avvertimento politico e strategico rivolto all’intero continente. Da Aquisgrana, durante la cerimonia del Premio Carlo Magno, l’ex presidente della Bce e del Consiglio ha descritto un’Unione europea arrivata a una soglia storica, stretta tra la crisi dell’alleanza occidentale tradizionale, il ritorno delle guerre e la necessità di diventare finalmente una potenza autonoma. Le sue parole più dure sono rivolte agli Stati Uniti, definiti un partner “più conflittuale e imprevedibile”, ma soprattutto a un’Europa che, secondo Draghi, ha continuato troppo a lungo a credere che la mediazione e il compromesso fossero sufficienti a garantire stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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