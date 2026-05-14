Mario Draghi ha rivolto un messaggio all’Unione Europea durante la cerimonia di premiazione ad Aquisgrana, affermando che, per la prima volta nella memoria collettiva, i paesi membri si trovano in una condizione di vera solitudine condivisa. L’ex presidente del Consiglio e della Banca centrale europea ha definito il momento come un periodo di pericolo, ma anche di rivelazioni, lasciando intendere le sfide attuali per l’Europa senza approfondimenti o commenti ulteriori.

Nuovo monito di Mario Draghi all’ Europa. “Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme ”, ha detto l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce, ricevendo il Premio Carlo Magno ad Aquisgrana. “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista”, ha aggiunto l’ex premier sottolineando come l’Europa non possa più contare sulle certezze del passato. “ Dall’altra parte dell’Atlantico, non possiamo più dare per scontato che i custodi dell’ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo”, ha affermato, aggiungendo che “decisioni con conseguenze profonde per le economie europee vengono prese sempre più unilateralmente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Draghi all’Ue: “Per la prima volta siamo davvero soli, momento di pericolo ma anche di rivelazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Per la prima volta siamo davvero soli", dice Mario Draghi

Mario Draghi riceve il premio “Carlo Magno”: «Noi europei per la prima volta siamo davvero soli insieme»«In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata.

Temi più discussi: Il premier finlandese all'Europa: È tempo di parlare con la Russia. Da Merkel a Draghi: la rosa dei possibili mediatori; Ucraina, Ue cerca mediatore per Putin: anche Merkel e Draghi; Guerra russa in Ucraina, i possibili mediatori Ue per la pace: da Merkel a Draghi, i nomi; >ANSA-FOCUS/ Da Merkel a Draghi, i possibili mediatori Ue per la pace - Altre news - Ansa.it.

Draghi e il discorso per rifondare l'Ue: Per la prima volta noi europei siamo davvero soli, insieme x.com

Draghi mette l’elmetto: in Ue servono impegni vincolanti per la difesa reciprocaAll’ex governatore della Bce il premio Carlo Magno 2026. Il discorso sulla necessità di un risveglio dell'Europa, diventata troppo ... huffingtonpost.it

Draghi e il discorso per «rifondare» l'Ue: «Per la prima volta noi europei siamo davvero soli, insieme. L'azione a 27 è inadeguata: serve un federalismo pragmatico»L'ex presidente della Bce e premier italiano riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. E pungola l'Ue: «Siamo troppo dipendenti, e siamo indietro sulla tecnologia, mai il futuro è dipeso così tanto ... corriere.it