Durante la cerimonia di assegnazione del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, l'ex presidente del Consiglio ha sottolineato che l’Unione europea deve puntare a una maggiore integrazione, altrimenti rischia di fallire. Ha evidenziato che senza un rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri, l’Europa potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte alle sfide globali. La discussione si è concentrata sulla necessità di unificazione delle politiche e delle istituzioni europee per garantire un futuro sostenibile.

“Per la prima volta dal 1949 gli europei devono fare fronte alla possibilità chegli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezzae laCinanon offre un’ancora alternativa perché sta sostenendo in maniera diretta il nostro avversario, laRussia“. Ricevendo ad Aquisgrana ilpremio Carlo Magno, uno dei più prestigiosi premi europei, l’ex presidente della Banca centrale europeaMario Draghifa un’analisi delledebolezzedell’Unione e la mette in guardia dalle sfide che dovrà affrontare nel breve futuro. Draghi è partito dallaguerra in Iran e dal blocco dello Stretto di Hormuzche hanno determinatouna crisi delle fornitureche potrebbe estendersi per mesi o anni ed avere pesanti effetti su inflazione e crescita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Draghi indica il futuro all’Ue: “Maggiore integrazione o soccomberemo”

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