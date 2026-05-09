Putin indica Schroeder | È lui il mediatore ideale tra Russia e UE

Da iltempo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo ha affermato che è disposto a considerare leader europei come mediatori tra Mosca e l’Unione Europea, purché non abbiano espresso critiche nei confronti della Russia. In particolare, ha indicato un ex leader europeo come possibile figura di mediazione, sottolineando la disponibilità a dialogare con chi mantiene un atteggiamento neutrale o favorevole. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra Mosca e Bruxelles.

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Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto ad accettare come negoziatore dell'Unione Europea  qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia. "Ma personalmente - ha detto parlando con i giornalisti - Il negoziatore ideale per il dialogo tra Russia ed Europa è l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Lo scorso 7 maggio, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha dichiarato che l'Ue si sta preparando a possibili negoziati con Mosca sul conflitto in Ucraina. L'Unione avrebbe le potenzialità per dialogare e attualmente sta cercando di definire la modalità migliore per organizzare i preparativi per potenziali colloqui.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Putin indica Schroeder: "È lui il mediatore ideale tra Russia e UE"
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