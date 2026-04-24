Crisi energetica L’Italia scuote il vertice Ue | Serve molto più coraggio

Durante il vertice informale dei leader dell’Unione Europea a Agia Napa, la presidente del Consiglio italiano ha affermato che l’Europa deve adottare un approccio più deciso per affrontare la crisi energetica. La richiesta di maggior coraggio si inserisce nel dibattito tra i capi di stato e di governo presenti, incentrato sulle strategie per garantire approvvigionamenti energetici e sostenere le politiche di transizione. La riunione si svolge sull’isola di Cipro, con un’attenzione particolare alle sfide attuali nel settore energetico europeo.

Roma, 24 aprile 2026 – “L’Europa deve essere molto più coraggiosa”. È netta la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’apertura del vertice informale dei leader Ue ad Agia Napa, nell’isola di Cipro. La premier ha sostenuto la necessità di agire in anticipo sulle crisi, evitando ritardi che possono costare caro: “Quando ci muoviamo troppo tardi il prezzo da pagare è sempre molto alto”. Tanti i temi caldi al centro del summit cipriota (che terminerà solamente oggi e al quale non parteciperà per la prima volta dopo sedici anni il premier uscente Viktor Orban): la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la chiusura di Hormuz e la relativa crisi energetica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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