Douglas va in perdita nonostante le previsioni positive

Il gruppo di profumeria Douglas ha registrato una perdita netta di 10 milioni di euro nel secondo trimestre, contrariamente alle previsioni che indicavano risultati positivi. La cifra negativa rappresenta un cambiamento rispetto alle aspettative di redditività, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. Le analisi finanziarie mostrano che i ricavi sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, contribuendo alla perdita complessiva. La società non ha ancora comunicato piani specifici per affrontare questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il gruppo di profumeria Douglas chiude il secondo trimestre con una perdita netta di 10 milioni di euro. Il doppio rispetto alle attese degli analisti, che prevedevano invece 5 milioni di euro. Per la società questo è segno dell’impatto dell’avviamento e di altre svalutazioni contabilizzate nel primo trimestre. Ad aprile il gruppo aveva rivisto al ribasso la guidance per il 2026, sottolineando il cambiamento delle dinamiche nel mercato beauty, senza dimenticare le incertezze geopolitiche ed economiche. In quel caso la società aveva ridotto la previsione sul margine operativo lordo, rettificato dal 16,5 al 16 per cento. Douglas, perdita di 10 milioni (il doppio rispetto a quanto previsto). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Douglas va in perdita (nonostante le previsioni positive) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La denuncia di un residente di via Acquacorrente: "Perdita d'acqua da oltre un mese nonostante le segnalazioni"Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci come, da oltre un mese, ci sia una grossa perdita d'acqua pubblica in strada in via... Federalberghi Palermo: “Per l’estate previsioni positive”(Adnkronos) – "Palermo è ormai dentro una domanda turistica stabile, non episodica. Argomenti più discussi: Douglas in perdita nel trimestre fino a 20 milioni. Previsioni riviste al ribasso, il titolo crolla; Douglas: perdita netta di 10 milioni di euro nel secondo trimestre; Douglas, perdita netta superiore alle attese per il secondo quarter; Douglas Elliman riporta una perdita nel Q1 con ricavi in calo.