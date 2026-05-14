Jannik Sinner continua a ottenere risultati notevoli agli Internazionali d’Italia, stabilendo nuovi record e superando le aspettative. La sua performance si aggiunge a una serie di vittorie che attirano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La sua presenza nel torneo è sempre più significativa, mentre il pubblico segue con interesse gli sviluppi del suo percorso. Intanto, altre atlete e atleti si confrontano sui campi, contribuendo a rendere l’edizione di quest’anno particolarmente intensa.

Jannik Sinner continua a riscrivere record e aspettative agli Internazionali d’Italia. Il successo netto contro Andrey Rublev, battuto con il punteggio di 6-2 6-4, ha spalancato al tennista altoatesino le porte della semifinale del Foro Italico e gli ha permesso di centrare la 32ª vittoria consecutiva in un Masters 1000, un traguardo che lo proietta oltre i numeri fatti registrare in passato anche da alcune leggende della disciplina. A impressionare, però, non sono soltanto i risultati. Match dopo match, Sinner continua a colpire per la lucidità con cui affronta i momenti più delicati delle partite e per la naturalezza con cui riesce a mantenere il controllo anche sotto pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dorothea Wierer: “Jannik Sinner è un grandissimo sportivo e conserva umiltà e gentilezza. E sul mio futuro…”

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