Tv fashion o ancora biathlon? Tutte le ipotesi sul futuro di Dorothea Wierer

Dopo 17 anni di attività nel biathlon, l'ex atleta italiana si trova ora a confrontarsi con il futuro professionale, senza più le competizioni in corso. Le possibilità sul tavolo includono settori come la moda, i media televisivi o altri ambiti ancora da definire. La sua carriera nel biathlon si è conclusa, lasciando spazio a nuove ipotesi e progetti.

A diciassette anni dal suo esordio in Coppa del Mondo, Dorothea Wierer ha da breve concluso una carriera ricca di successi, nel corso della quale è diventata la regina del biathlon internazionale. La campionessa azzurra è attesa ora da una nuova vita, non più da atleta professionista. Cosa farà? Ecco alcune ipotesi, tra possibili idee e attività già avviate. Nel corso della sua carriera Dorothea Wierer è diventata sempre di più l’atleta immagine del biathlon internazionale, non soltanto per le sue vittorie ma anche per la sua capacità di bucare lo schermo, di catturare l’attenzione con simpatia e spontaneità. Mai banale nelle sue diverse... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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