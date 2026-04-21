Due mesi fa, la biathleta si è ufficialmente ritirata dalle competizioni dopo aver partecipato alla sua ultima gara olimpica, una mass start disputata sulle nevi di Anterselva, dove è arrivata quinta. Da allora, ha condiviso che la sua vita senza il biathlon le sta portando serenità e soddisfazioni. Ha anche lasciato aperta la possibilità di intraprendere un futuro come allenatrice, senza tuttavia confermare se questa sia una strada già decisa.

Dorothea Wierer si è ritirata dall’attività agonistica esattamente da due mesi. La sua ultima gara da biathleta è difatti stata la mass start dei Giochi olimpici, disputatasi sulle native nevi di Anterselva, nella quale la sudtirolese si è classificata al quinto posto. L’azzurra, nel frattempo, ha compiuto 36 anni e ha cominciato ad assaporare un’esistenza lontana dall’agonismo. Proprio questa “nuova vita” è stata l’argomento primario di una serie di dichiarazioni riportate dalla testata francese ski-nordique.net. L’altoatesina non ha confini, è amata anche Oltralpe, così come ha saputo essere popolarissima anche in Germania (dove era stata letteralmente “adottata” dal pubblico di Ruhpolding) e in Russia, quando ancora si poteva gareggiare da quelle parti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dorothea Wierer: “La mia vita senza biathlon va finalmente a meraviglia! Futuro da allenatrice? Mai dire mai!”

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