Doppio appuntamento al Museo Campano tra misteri e memorie

Al Museo Campano si sono svolti due eventi legati alla ventunesima edizione di “Capua il Luogo della Lingua Festival”. La manifestazione culturale, diretta da Giuseppe Bellone, è patrocinata dalla Città di Capua e promossa sotto il Patto per la Lettura - Capua Città che Legge. Gli incontri hanno affrontato temi legati a misteri e memorie, coinvolgendo il pubblico in discussioni e rivelazioni legate alla storia locale. La manifestazione continua con altri appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Continuano gli appuntamenti della ventunesima edizione di “Capua il Luogo della Lingua Festival”, la storica manifestazione culturale diretta da Giuseppe Bellone che gode del patrocinio della Città di Capua ed è promossa sotto l’egida del Patto per la Lettura - Capua Città che Legge, nell’ambito. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appuntamento dedicato alla poesia al Museo CampanoUn appuntamento dedicato alla poesia, alla riflessione interiore e alla crescita personale quello in programma domenica 1° marzo alle ore 10 presso... Leggi anche: Dalle "memorie nere" alla giustizia climatica: doppio appuntamento al Mfsn Argomenti più discussi: Appuntamento al Museo Bardini con Musei in Musica; Capua, viaggio nel tempo tra manoscritti inediti e danza: l’evento gratuito del 17 maggio |; Al Cam Museum apre Stay Woke, mostra contro Trump a suon di violino; A Massignano; Calendimaggio. Fiori, Canti e Amori di Primavera appuntamento promosso da Mete Picene e Bim Tronto. Anfiteatro e Museo archeologico dell'antica Capua: ingresso gratis e varie iniziativeLa Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua propongono due appuntamenti speciali in occasione della Domenica al Museo con ingre ... casertanews.it