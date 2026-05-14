Dalle memorie nere alla giustizia climatica | doppio appuntamento al Mfsn
Al Mfsn si terrà un doppio evento che unisce arte e riflessione sulla crisi ambientale. Il primo, un percorso immersivo nel territorio del Carso, invita i visitatori a confrontarsi con le ferite del paesaggio attraverso installazioni e immagini storiche. Il secondo si concentra sulla giustizia climatica, affrontando il tema come questione politica, sociale ed etica, con dibattiti e interventi di esperti. Due appuntamenti che si svolgono nello stesso luogo, portando avanti una discussione su passato e futuro del nostro ambiente.
Un’esperienza immersiva per attraversare le ferite del Carso. Ma anche un confronto sulla giustizia climatica come questione politica, sociale ed etica. È il doppio appuntamento in programma venerdì 15 maggio alle 17 al Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, nell’ambito di Ephmera Festival. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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